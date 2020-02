Nederlandse derdeklasser deelt video van piekfijn doelpunt van gevallen voetbalster Royston Drenthe

Hoe zou het nog zien met Royston Drenthe? Het antwoord is dubbel. De Nederlander maakte ooit een toptransfer van Feyenoord naar Real Madrid, maar zakte nadien steeds verder weg. Tegenwoordig speelt de flankaanvaller, op z’n 32ste, bij de Nederlandse derdeklasser Kozakken Boys. Maar daar scoorde hij dit weekend een fraai doelpuntje.

Drenthe stond op verplaatsing bij HHC Hardenberg, de leider in de Tweede Divisie, 26 minuten tussen de lijnen. Tien minuten voor affluiten kreeg de nummer vier in het klassement een vrije trap net buiten de zestien. Achter de bal: Drenthe. Dit was zijn moment. Hij kon in zijn vijfde match van het seizoen (hij miste er vijftien door blessures) eindelijk laten zien waarom hij ooit voor Real speelde.

En Drenthe deed het. Met een piekfijne vrije trap trapte hij Kozakken Boys op voorsprong en zijn doelpunt bleek meteen de winning goal in een knappe 0-1-overwinning. Drenthe sprong van blijdschap in de armen van zijn trainer.