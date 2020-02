Vedette van ‘Liverpool’ verkocht voor twee zakken suiker, zeep en een levende geit

Als onze gevangenissen overbevolkt zitten, wat dan gezegd van die van Luzira in Oeganda. Daar is plaats voor 500 gedetineerden maar zitten er vandaag 3.000 opgesloten. En toch zijn er maar zelden problemen. Dat komt door het voetbal. Gevangenen hebben er een eigen voetbalcompetitie waar alles binnen de gevangenismuren om draait. Met eigen vedetten. Onlangs nog is een topspeler getransfereerd voor twee zakken suiker, een doos zeep en een levende geit.