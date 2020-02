Was die bal wel over de doellijn? Club Brugge scoort controversieel doelpunt tegen Antwerp

Club Brugge had 84 minuten nodig om te scoren tegen Antwerp. Zes minuten voor tijd was het dan toch raak. Prachtige assist van Siebe Schrijvers en knappe draaibal van Hans Vanaken. Maar meteen ontstond er discussie: goal of niet? Op de beelden is het immers onmogelijk om te zien of Ritchie De Laet de bal voor of achter de lijn wegkopte -al gaf hij zelf wel toe dat hij dacht het wel degelijk een doelpunt was.

Ritchie De Laet werkte de bal met zijn hoofd nog van de doellijn. Volgens de bezoekers op de lijn, maar scheidsrechter Erik Lambrechts keurde het doelpunt goed. De lijnrechter leek er alvast geen duidelijke blik op te kunnen werpen.

Ook na verschillende herhalingen bleef het héél onduidelijk of de bal nu over de lijn was of niet. De Laet gaf na afloop wel toe dat hij zelf dacht dat hij te ver in doel stond. “Ik was niet overtuigd dat ik hem van de lijn had gehaald. (...) Ik dacht dat ik al te ver in de goal stond. Ik heb daarna de beelden nog gezien. Binnen is binnen.”