500 windhonden betogen voor hun afgeslachte soortgenoten

Gent -

Het was een indrukwekkend zicht zondagnamiddag: vijfhonderd baasjes die met hun windhond aan de leiband door de Gentse binnenstad trokken in protest tegen de massale slachting van hun soortgenoten in Spanje na het einde van het jachtseizoen. De betoging verliep in een serene stilte. Zelfs de honden blaften niet.