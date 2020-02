“Club Brugge nog altijd de beste, Michael ‘Koller’ Krmencik moet scoringsprobleem oplossen”

Club Brugge heeft getoond dat het nog steeds de beste ploeg van het land is. Het had wel een gecontesteerd doelpunt van Hans Vanaken nodig om de verdiende zege binnen te halen. Nieuwkomer Michael Krmencik kan na een aanpassingspreriode de spits worden die Club zoekt want het scoringsprobleem blijft. Antwerp ontbeert voetbal- en combinatievermogen in dergelijke wedstrijden.