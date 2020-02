Cyriel Dessers na transfergeruchten: “Het is te hopen dat zo’n kans zich nog eens voordoet”

In Nederland kwamen seizoensrevelaties Mike Tresor Ndayishimiye (Willem II) en Cyriel Dessers (Heracles) tegen elkaar uit. De thuisploeg trok in Tilburg uiteindelijk aan het langste eind na een treffer van verdediger Holmen (26.).

Dessers, voor Nieuwjaar goed voor twaalf goals, kon in 2020 nog niet scoren. Hij speelde wel de hele wedstrijd, Ndayishimiye werd in de toegevoegde tijd gewisseld. Elton Kabangu (Willem II), Lucas Schoofs en Dario Van den Buijs (beiden Heracles) bleven de hele wedstrijd op de bank. In de stand blijft Willem II knap vierde, met evenveel punten als nummer drie Feyenoord. Heracles is tiende.

De Belg van Heracles zag afgelopen maand een mooie transfer naar een buitenlandse club op het laatste moment stranden, maar de spits draaide de knop snel om. “Het zat weer goed in mijn hoofd”, zei Dessers na de wedstrijd. “Ik heb geleerd in het voetbal niet te veel terug te kijken en vooral vooruit te kijken en dat is in dit geval een hele goede les. Het is te hopen dat zo’n kans zich nog eens voordoet. Als ik goede wedstrijden blijf spelen, dan kan ik misschien deze zomer een mooie stap maken.”