Oud-schepen en ‘rockboer’ Achiel Eeckloo (89) overleden

Torhout - Oud-schepen Achiel Eeckloo, beter bekend als de ‘rockboer’, is zaterdag op 89-jarige leeftijd thuis overleden. De man verwierf zijn bijnaam doen in 1982 Rock Torhout neerstreek op zijn akkers.

Hij woonde met zijn echtgenote Maria Wullaert (89) op een boerderij in de Hogestraat waar hij van jongs af aan de landbouwstiel beoefende. Achiel verwierf zijn klinkende bijnaam toen het legendarische muziekfestival Rock Torhout in 1982 neerstreek op zijn hellende akkers langs de Heidestraat op ’t Hoge.

De kleurrijke volksmens zag wereldsterren als U2, David Bowie, Bob Dylan en Metallica de revue passeren en op het hoogtepunt zakten liefst 70.0000 festivalgangers af naar zijn weide.

Hoewel Rock Torhout er al ruim twintig jaar geleden de brui aan gaf, was Achiel Eeckloo in de Torhoutse regio nog altijd gekend als de ‘rockboer’.

De man was ook lange tijd politiek actief in Torhout. In 1970 raakte hij voor het eerst verkozen voor de toenmalige CVP. Hij zetelde uiteindelijk 24 jaar in de gemeenteraad, waarvan elf jaar als schepen.

Achiel en Maria kregen drie kinderen: Ivette, Erik en Veroniek. Hun nageslacht telt intussen zes klein- en talrijke achterkleinkinderen.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 8 februari in de kek van Don Bosco in Torhout.