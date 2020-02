Alexis Saelemaekers mag zich meteen tonen in San Siro, maar Milan kan niet winnen ondanks rode kaart ex-Clubspeler

Alexis Saelemaekers heeft amper twee dagen na zijn transfer zijn debuut gemaakt bij AC Milan. Maar de Rossoneri kwamen voor eigen publiek niet verder dan een gelijkspel tegen Hellas Verona.

Bij Milan ontbrak Zlatan Ibrahimovic en dat werd gevoeld in San Siro. Na nog geen kwartier kwamen de bezoekers zelfs op voorsprong via Davide Faraoni. De Rossoneri maakten dik een kwartier later gelijk via Hakan Çalhanoglu en stonden in de 68ste minuut plots met een man meer. Sofyan Amrabat - die deze week Club Brugge definitief verliet voor Hellas Verona voor 3,5 miljoen en voor 18 miljoen verkocht werd aan Fiorentina (en terug uitgeleend aan Verona) - kreeg rechtstreeks rood voor een zware fout op Samu Castillejo.

Tien minuten later viel Saelemaekers in voor Davide Calabria. Als rechtsback dus.

⏱ 77'

Second change for us: our new signing is on / Debutto in rossonero per Saelemaekers



⬆ Saelemaekers

⬇ Calabria#MilanVerona 1-1 #SempreMilan pic.twitter.com/S2G8dA0W5A — AC Milan (@acmilan) February 2, 2020

Hij opende met een voorzet die over alles en iedereen in een doeltrap waaide. Milan zette een slotoffensief op en onze landgenoot was daarbij één keer gevaarlijk. Hij dribbelde naar het centrum en kreeg alle ruimte voor een schot van buiten de zestien. Saelemaekers knalde echter over het doel van Marco Silvestri.

Castillejo, zijn grootste concurrent als rechtsbuiten, knalde een rebound op de paal waarna Rafael Leão niet snel genoeg was om de bal tegen de netten te kunnen werken. Zo bleef het op een troosteloos gelijkspel voor Milan, dat na 22 speeldagen pas zevende is in de Serie A.