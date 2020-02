Bevrijdingslaan in Gent afgesloten na schietincident

Gent - De drukke Bevrijdingslaan in Gent werd zondagnamiddag opgeschrikt door een schietincident. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk. De politie is massaal ter plaatse.

Wat er zondagnamiddag rond 16 uur precies gebeurde in de drukke doorgangsstraat in Gent is nog onduidelijk. De politie heeft de straat afgezet, maar geeft verder nog geen info. “Het onderzoek loopt, we zullen later commentaar geven”, klinkt het bij het parket. Hoewel het parket voorlopig geen verdere verklaringen aflegt, spreekt het van een “ernstig incident”.

Wat de aanleiding voor het incident is, is nog erg onduidelijk. Maar de aanwezigen in café Koffieshop op de hoek van de Notelaarstraat vertellen wat ze zagen. Volgens hen werd een jongeman achtervolgd door de politie. Toen agenten de man aanmaanden om te stoppen, zou die - zo vertellen getuigen - om zich heen gestoken hebben. Daarbij werden twee omstaanders gewond. Een van de slachtoffers werd zou in de buik geraakt zijn. Daarop zou de politie de aanvaller in de hand geschoten hebben.

De brandweer heeft een tent op straat opgezet om personen te verzorgen. De Bevrijdingslaan is afgezet tussen de Notelaarstraat en de Virginiastraat.

