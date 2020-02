Bornauw effent met doelpunt weg voor belangrijke zege van Keulen tegen Freiburg

Keulen heeft zondag op de twintigste speeldag van de Duitse Bundesliga een belangrijke driepunter gepakt tegen Freiburg: 4-0. Sebastiaan Bornauw scoorde zijn vierde competitiegoal van het seizoen.

Keulen klom net voor het halfuur op voorsprong, toen Bornauw (29.) de bal na een corner in de kluts binnenwerkte. In de tweede periode verdubbelde Cordoba (55.) de score en in het slot zetten Ehizibue (90.+1) en Jakobs (90.+2) de 4-0 eindstand op het bord. Bornauw maakte de partij vol, zijn ploegmaat Birger Verstraete ontbrak in de selectie.

Dankzij de zege koopt Keulen wat zuurstof in de strijd voor het behoud. Bornauw en co staan met 23 punten op de twaalfde stek, samen met Union Berlijn en stadgenoot Hertha. Mainz (18 ptn) staat als vijftiende op de eerste veilige plaats, voor Werder Bremen (17 ptn), Fortuna Düsseldorf (16 ptn) en hekkensluiter Paderborn (15 ptn).