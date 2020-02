Steeds meer Belgen kopen extra vakantiedagen: “Gevoel van stress is gestegen”

Als ze er de kans toe krijgen, koopt ongeveer één op de zeven werknemers extra vakantiedagen via een zogenaamd flexplan. Vaak een dag of zes, en lang niet alleen om voor de kinderen te zorgen. “Andere systemen als tijdskrediet zijn afgekalfd, maar toch is er een grote groep die nood heeft aan een aanvullend verlofsysteem”, zegt Katrien Nijs van Attentia.