Michael Verschueren over miskoop Nasri: “Als ik had geweten dat hij zo vaak geblesseerd zou zijn, hadden we hem niet gehaald”

Michael Verschueren heeft een aantal hectische dagen achter de rug. Op de laatste dag van de wintermercato haalde hij drie nieuwe spelers en transfereerde hij Alexis Saelemaekers naar het grote AC Milan.

Het was vooral de transfer van Saelemaekers die voor verrassing zorgde. Verschueren legde uit dat het een unieke kans was die zowel club als speler niet konden laten liggen: “Het was niet noodzakelijk om hem te verkopen, maar als een club als AC Milan aanklopt, is het als speler moeilijk om nee te zeggen. We hadden hem graag tot einde van het seizoen gehouden maar het was een unieke kans die we Alexis niet konden ontnemen.” Verschueren ging ook in op het feit dat ze met Pjaca weer een speler haalen die de voorbije maanden amper gespeeld heeft: “Ja, het is een speler die al een aantal blessures gehad heeft. Maar nu is hij fit. Er is dus geen probleem.”

Verder had Verschueren het ook over een aantal geblesseerden. Zo ging de transfer van Trebel niet door omdat hij geblesseerd was. Over de in de zomer gehaalde en vaak geblesseerde Samir Nasri is hij dan weer bijzonder streng: “Als ik had geweten dat Nasri zo vaak geblesseerd zou zijn, hadden we hem niet gehaald.”

Gevraagd naar zijn toekomst bij Anderlecht was Verschueren kort: “De CEO zal over mijn lot beslissen, maar het belangrijkste is dat we punten pakken. We staan negende, we hebben ze nodig.”