Anuna De Wever loopt stage bij Europese groenen: “Het is de link tussen het straatprotest en de seat at the table”

Anuna De Wever wordt vanaf maandag stagiaire bij de groene fractie in het Europese Parlement. “Europa neemt de leiding in de klimaatstrijd, en wij willen wegen”, zegt ze daarover. Haar voormalige medestrijdster Kyra Gantois is kritisch. “Ze gooit de onafhankelijkheid van Youth For Climate te grabbel.”

“De jeugd komt al meer dan een jaar op straat. Er gebeuren dingen, maar lang niet genoeg. We moeten blijven druk zetten op elke mogelijke manier.” Zo begint het statement dat Youth for Climate, de jongerenorganisatie waarvan Anuna De Wever het boegbeeld is, zondagavond de wereld instuurde. “Anuna en Adélaïde Charlier (het Franstalige boegbeeld, nvdr.) kregen de kans om een stage te volgen bij de groene fractie in het EU-parlement.” Die stage begint maandag, 3 februari, en zal duren tot half juli.

“Europa neemt de leiding in de klimaatstrijd”, verduidelijkt De Wever. “Dus moeten we ons ook met Youth for Climate meer op Europa richten. Met deze stage krijgen we de kans om uit te vissen hoe politiek werkt, hoe het Europese parlement werkt. Het is de link tussen het straatprotest en de seat at the table. We hebben lang nagedacht of we het wel zouden doen. Onze organisatie moet politiek neutraal blijven. Maar alleen op deze manier kunnen we informatie opdoen, wegen, en meer doen dan roepen op straat. We zijn overigens gewoon stagiairs. We worden geen lid van de partij Groen of van de Europese groene fractie.” De Wever stopt voor de duur van haar stage als woordvoerder van Youth for Climate.

Meteen komt ook kritiek op de demarche van Anuna De Wever. Niet in het minst van Kyra Gantois, die samen met haar de organisatie oprichtte. “We zijn begonnen met de heel duidelijke bedoeling apolitiek te blijven. Dan lijkt het mij geen goed idee om nu kleur te bekennen. Ik begrijp dat je veel kan bijleren in zo’n stage, en dat het belangrijk is om kennis op te doen over de Europese klimaatpolitiek. En we moeten als klimaatjongeren het gesprek met de politiek aangaan, maar niet de zaken van binnenuit gaan regelen. En door als boegbeeld van Youth for Climate stage te doen bij de groenen, gooi je de geloofwaardigheid en onafhankelijkheid van die organisatie te grabbel.”