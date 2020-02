Tottenham wint van Manchester City in wedstrijd waarin vooral de VAR een hoofdrol opeist

Manchester City domineerde quasi de hele wedstrijd. Het was pas na de rode kaart van City-speler Zinchenko dat Tottenham een vuist kon maken. Verder was er in de eerste helft een hoofdrol voor de VAR weggelegd: hij kwam tot drie keer toe tussen.

Aan beide kanten stond er een landgenoot aan de aftrap. Toby Alderweireld bij Tottenham en Kevin De Bruyne bij City. Jan Vertonghen zat op de bank. In de eerste helft was het vooral Man City dat de bal opeiste en vlot combineerde maar grote kansen leverde dat aanvankelijk niet op. Het was vooral een tackle van Raheem Sterling die tot discussie leidde. De Engelse winger plantte zijn voet vol op het been van Dele Alli maar kreeg slechts geel. De VAR ging mee in het oordeel van de scheidsrechter en vond het geen 100% clear error.

Should Raheem Sterling have been sent off for this?!#TOTMCI — Goal (@goal) February 2, 2020

De eerste echte grote kans was voor de mannen van Pep Guardiola. Iets voor het half uur stuurde Riyad Mahrez Agüero diep maar de Argentijnse spits besloot op de paal. Later in de eerste helft deed de VAR wel wat hij geacht wordt te doen. Agüero werd in de zestien neergehaald door Serge Aurier maar de scheidsrechter greep niet in. Toen de Spurs al lang weer aan de bal waren, kreeg de ref van de VAR toch het signaal dat het een penalty was. Ilkay Güngodan zette zich achter de bal maar Lloris redde. Sterling sprintte naar de door Lloris weggeslagen bal en werd licht aangetikt door de Franse doelman. Scheidsrechter noch VAR gaven geen krimp. In het absolute slot van de eerste helft kreeg Agüero een tweede grote kans maar de Argentijn besloot van kortbij in het zijnet. Een eerste helft die gedomineerd werd door City bleef zonder doelpunten.

In het begin van de tweede helft waren het opnieuw De Bruyne en co die het voortouw namen. Op het uur kreeg City-linksback Oleksandr Zinchenko echter zijn tweede gele kaart waardoor City nog een halfuur met een man minder verder moest. Tottenham rook zijn kans en ging op zoek naar een doelpunt. Een paar minuten na de rode kaart van Zinchenko was het al zover. Steven Bergwijn, eerder deze week voor zo’n 30 miljoen euro overgekomen van PSV, controleerde een pass van Lucas Moura met zijn borst en scoorde enig spectaculair met een volley.

City moest nu vol aan de bak. Toch was het Tottenham dat enkele minuten na de 1-0 opnieuw toesloeg. De Zuid-Koreaan Son maakte er 2-0 van en de wedstrijd was met nog twintig minuten op de klok dan al gespeeld. Ook het inbrengen van City-aanvallers Jesus en Bernardo Silva kon niet meer baten. Tottenham won met 2-0 en stijgt zo naar de vijfde plaats in het klassement. City bleeft door het gelijkspel van Leicester tweede.