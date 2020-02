Parket wil Salah Abdeslam voor assisen voor aanslagen in Brussel en Zaventem

Salah Abdeslam (30) moet als mededader van de aanslagen in Brussel en Zaventem voor het hof van assisen verschijnen. Dat blijkt uit een vordering van het federaal parket die VTM Nieuws kon inkijken. Een echte verrassing is dat niet want Het Nieuwsblad meldde vorige zomer al dat hij zich niet alleen voor de aanslag in Parijs zou moeten verantwoorden.

In een laatste rechte lijn naar het proces voor de aanslagen van 22 maart 2016 heeft het federaal parket haar vordering toegevoegd aan het dossier. Uit die vordering, die VTM Nieuws kon inkijken, blijkt dat het federaal parket acht verdachten voor een assisenjury wil zien verschijnen voor hun betrokkenheid bij de aanslagen.

Een van hen is Salah Abdeslam die niet actief deelnam aan de aanslagen. Hij werd vier dagen voor de aanslagen, op 18 maart 2016, opgepakt door de speciale eenheden van de federale politie in zijn woning in Sint-Jans-Molenbeek. Een paar dagen eerder was hij nipt kunnen ontsnappen.

Abdeslam wordt in het Belgisch dossier beschouwd als mededader en wordt beschuldigd van terroristische moord, poging tot terroristische moord en lidmaatschap van een terroristische organisatie.

Een moordcommando blies zichzelf in de ochtend van 22 maart 2016 op in de vertrekhal van de luchthaven van Zaventem. Nog geen uur later werd een aanslag gepleegd op metro Maalbeek in Brussel.

Man met het hoedje

Maandag buigt de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) zich over de bijzondere opsporingsmethoden die aangewend zijn in het gerechtelijk onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem. Het is één van de stappen die nog moeten gezet worden in aanloop naar het assisenproces over de aanslagen. Momenteel telt de lijst van personen die in het onderzoek in verdenking zijn gesteld, 13 namen, maar daarvan zal er minstens één meer dan waarschijnlijk buiten vervolging worden gesteld.

Het gaat om Fayçal Cheffou, de man die na de aanslagen van 22 maart korte tijd verkeerdelijk aanzien werd als “de man met het hoedje” die te zien was op de bewakingsbeelden van de luchthaven Brussels Airport in het gezelschap van zelfmoordterroristen Najim Laachraoui et Ibrahim El Bakraoui.

Die “man met het hoedje” bleek uiteindelijk Mohamed Abrini. Die werd al sinds de aanslagen van 13 november in Parijs gezocht, en liet op 22 maart een reiskoffer vol explosieven achter in de luchthaven, alvorens op de loop te gaan. Zijn twee kompanen, Ibrahim El Bakraoui en Najim Laachraoui, bliezen zichzelf wel op in de vertrekhal van het luchthavengebouw.

Naast Abrini is er Ossama Krayem. Hij was op 22 maart gefilmd in metrostation Pétillon toen hij vluchtig enkele woorden wisselde met Khalid El Bakraoui, die zich enkele minuten later zou opblazen in metrostation Maalbeek. Volgens Krayem was het de bedoeling dat ook hij zich zou opblazen, maar krabbelde hij terug en goot hij de explosieven die in zijn rugzak zaten, TATP, in het toilet van de flat in Etterbeek waar het duo zich de dagen voordien had schuilgehouden.

Aanmaak bommen

Abrini en Krayem werden op 8 april 2016 opgepakt, net als de Rwandees Hervé Bayingana Muhirwa (32) en Bilal El Makhoukhi (28). Die laatste had Osama Krayem en Mohamed Abrini verborgen in zijn appartement in de Tivolistraat in Laken.

El Makhoukhi werd in 2015 nog veroordeeld tijdens het Sharia4Belgium-proces, en zou een rol gespeeld hebben bij de voorbereiding van de aanslagen. Zijn DNA werd immers aangetroffen op een lege verpakking van batterijen die in de flat lag. Vermoed wordt dat die batterijen gebruikt werden bij de aanmaak van de bommen die op de luchthaven Brussels Airport ontploften. De speurders vermoeden bovendien dat het de bedoeling was dat El Makhoukhi na de aanslagen de wapens van de terreurcel zou bijhouden en doorgeven aan andere kandidaat-terroristen. De wapens zijn vandaag nog altijd spoorloos.

Het appartement in Etterbeek waar Krayem en Khalid El Bakraoui zich hadden schuilgehouden, was gehuurd door Smaïl Farisi. Hij leende het uit aan Khalid El Bakraoui en na de aanslag van 22 maart haalde hij samen met zijn broer Ibrahim de flat leeg en maakte die van top tot teen schoon.

Op basis van de bewakingsbeelden van het flatgebouw in Etterbeek werd ook Ali El Haddad Asufi opgepakt. Uit de analyse van die camerabeelden was niet alleen gebleken dat El Bakraoui het appartement al gebruikte sinds oktober 2015, maar ook dat Ali El Haddad Asufi El Bakraoui toen geholpen had bij zijn verhuis en ook in de maanden nadien nog vele keren bij hem over de vloer was geweest.

Negende op de lijst is Youssef El Ajmi, een jeugdvriend van Khalid El Bakraoui. Hij was ook bevriend met Ali El Haddad Asufi en zou ook in het appartement in Etterbeek geweest zijn. Bovendien werkte de man op de luchthaven Brussels Airport en werden op zijn computer berichten ontdekt die afkomstig zijn van een USB-stick van Khalid El Bakraoui, en waarin sprake is over vertrektijden van bepaalde vluchten.

Tiende man Brahim Tabich had een doe-het-zelfzaak aan de Stalingradlaan en de speurders vermoeden dat daar minstens een deel van het zoutzuur werd aangekocht dat de terroristen gebruikten om TATP te maken.

Ook op de lijst staat Sofien Ayari, ook bekend onder de valse namen Amine Choukri of Monir Ahmed Alaaj. Beiden waren op 18 maart 2016, vier dagen voor de aanslagen, al opgepakt maar maakten deel uit van dezelfde terreurcel.

De voorlopig laatste naam op de lijst is die van Oussama Atar. Hij is neef van de broers El Bakraoui en zou in Syrië een belangrijk figuur geweest zijn binnen de “geheime dienst” van de Islamitische Staat. In die rol zou hij zowel de bloedige aanslagen van Parijs (13 november 2015) en Brussel (22 maart 2016) aangestuurd hebben, als de poging tot aanslag op de Thalys in augustus 2015 door Ayoub El Khazzani, de verijdelde aanslag in Verviers in januari 2015 en een mislukte aanslag op een kerk in het Franse Villejuif op 19 april 2015. De Franse geheime diensten zijn ervan overtuigd dat hij in november 2017 om het leven is gebracht bij een luchtaanval in Syrië maar zijn lichaam werd nooit aangetroffen.

