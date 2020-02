Belgen botsen op Oostenrijkse sleepiste, 25-jarige landgenoot zwaar gewond

Bij een ongeval op een sleepiste in Oostenrijk is een 25-jarige landgenoot zwaargewond geraakt. Hij botste met een andere slee waarop een andere landgenoot zat. Een alcoholtest wees uit dat beiden licht onder invloed waren.

Volgens de politie was een Belgische groep toeristen die op skireis was een middagje gaan sleeën. Plots verloor een 25-jarige man zijn bril, raakte uit balans en viel. Een 26-jarige landgenoot die direct achter hem reed, kon hem niet vermijden en botste er in volle snelheid op.

De 25-jarige Belg raakte ernstig gewond. Hij moest naar het ziekenhuis van Schwarzach worden gebracht.

Een alcoholtest wees uit dat beiden te veel gedronken hadden. De politie stelde een proces-verbaal op.