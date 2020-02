Wesley Hoedt weer in de clinch met Lamkel Zé: “Hij wil praten als een grote jongen, en dan speelt hij zo’n wedstrijd”

Didier Lamkel Zé is niet geliefd in de kleedkamer van Antwerp. Verdediger Wesley Hoedt is één van de spelers die zich het meest stoort aan het gedrag van de Kameroener. Dat bleek ook uit beelden die Sportweekend onverwacht maakte van de terugkeer van Antwerp in de kleedkamer. Eerst kwam Lamkel Zé voorbij, vlak daarna Hoedt. Die was duidelijk: "Hij wil praten als een grote jongen. Instagram enzo... En dan speelt hij zo'n wedstrijd. Verdomme."

Vorige week postte Lamkel Zé een foto op Instagram waarin hij Club Brugge ‘wankers’ (rukkers) noemde. Ook tijdens de match riep Hoedt al naar de bank iets over Lamkel Zé toen die zich op het middenveld vastdribbelde nadat hij Hoedt heel opzichtig geen pass wilde geven, hoewel dat de beste en makkelijkste oplossing was. Bölöni werd daarop ook kwaad en reageerde daarop dat Hoedt op zijn plaats moest gaan staan. Hoedt wilde na de wedstrijd niets zeggen over Lamkel Zé. Vorige week zei hij nog dat hij ‘geen woorden meer vuilmaakt aan Lamkel Zé’. Voor zo ver het nog niet duidelijk was, er is werk aan de winkel in de kleedkamer van Antwerp.