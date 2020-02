Politie komt met tientallen combi’s tussenbeide bij confrontatie tussen fans van Antwerp en Club Brugge in Wommelgem

Wommelgem - De Antwerpse politie en hun collega’s van de zone Minos zijn bezig met een grote interventie aan de grote rondpunt in Wommelgem, waar een massale vechtpartij heeft plaatsgevonden tussen aanhangers van Antwerp en Brugge.

De politie spreekt nu al van een 50 tot 60 bestuurlijke aanhoudingen. “De gearresteerden zullen worden overgebracht naar de politiecellen aan de Noorderlaan, voor de verder afhandeling”, aldus Willem Migom van de PZ Antwerpen. De Antwerpse politie was zeer snel ter plaatse, omdat ze in de buurt van de confrontatie met een korpsactie bezig waren.

“Een collega buiten dienst had vernomen dat er een confrontatie op til was tussen aanhangers van Brugge en Antwerp. De aanhangers van Brugge waren met een bus afgezakt naar Wommelgem”, aldus Migom. “Op het rondpunt zelf is het dan tot een kort, maar hevige confrontatie gekomen tussen beide groepen. We zijn samen met de collega’s van de PZ Minos aanwezig met de arrestaties.”

Foto: bfm

Foto: bfm