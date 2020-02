Club Brugge-aanwinst Michael Krmencik debuteert meteen in topper: “Op training al getoond dat hij nuttig kan zijn”

Drie dagen na zijn transfer stond Michael Krmencik al tussen de lijnen op Jan Breydel. De lange Tsjech – opvallend snel voor zijn lengte – toonde meteen dat hij kan wegen op een verdediging, maar was bij momenten wel wat ongelukkig.

Kort na zijn invalbeurt boorde hij zich al meteen door de Antwerp-defensie en plaatste hij een schot in het zijnet. Zijn ploegmaats en coach zijn alvast lovend over hun nieuwe aanwinst van minstens 6 miljoen euro.

“Hij is hier pas, maar na één training heeft hij al getoond waarom hij zo nuttig kan zijn voor ons. Daarom heb ik hem al laten spelen”, vertelde ­Clement. Dennis werd het slachtoffer tijdens de rust. “Omdat hij niet efficiënt ­genoeg was en al geel had ­gepakt”, verklaarde Clement.

Ook kapitein Vormer was ­lovend over Krmencik. “Je zag op training meteen dat ­Michael een heel goede spits is. Voor mij en Hans (Vanaken, nvdr.) zijn zulke spelers van goudwaarde. Als hij de bal voorin kan vasthouden, kunnen wij met z’n allen aansluiten. We gaan nog veel plezier beleven aan hem.”

Geen Engels

Krmencik wordt bij Club Brugge momenteel vooral nog geholpen door Deli en Sobol, die beiden een mondje Tsjechisch spreken. Sobol speelde vorig seizoen nog tegen hem in Tsjechië. “Ik kende hem al, inderdaad. Op de club probeer ik hem wat te helpen, want hij spreekt geen woord Engels. Maar daar wordt aan gewerkt. Met Deli, die beter Tsjechisch spreekt dan mij, zit dat goed voor hem. Het is gewoon een erg nuttige speler.”

Volgende week is Dennis ­overigens geschorst dus is de kans groot dat Krmencik meteen aan de aftrap verschijnt.