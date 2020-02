Minder swingen, meer winnen: hoe Real Madrid dit seizoen weinig spektakel brengt, maar wel op de titel afstevent

Geeuw. Het is het laatste woord dat u normaal bij de Madrileense stadsderby denkt, maar zaterdag vatte dat woord het goed samen. Real Madrid en Atlético swingen dit seizoen niet, al neemt dat niet weg dat die eerste ploeg blijft winnen. De Koninklijke is zonder veel spektakel zelfs de grootste titelkandidaat geworden. Het hoeft niet langer mooi te zijn in Madrid.