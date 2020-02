Uit Wuhan aangekomen Belgen worden naar streng bewaakt militair hospitaal overgebracht

Negen Belgen en drie buitenlandse familieleden zijn zondagavond vanuit Wuhan in China aangekomen in ons land. Ze worden van de militaire luchthaven van Melsbroek naar het streng bewaakte militair hospitaal overgebracht. De twaalf blijven daar nu veertien dagen in quarantaine. Want zo lang duurt de incubatieperiode voor het coronavirus.

Een gecharterd Frans vliegtuig bracht tientallen Europeanen zondag van Wuhan, waar het coronavirus is uitgebroken, naar de Franse militaire luchthaven van Istres bij Marseille. Vandaar vlogen de Belgen, maar ook onder andere Nederlanders, Denen en Tsjechen, in een kleiner vliegtuig door naar Melsbroek. Daar stond uren voor aankomst alles al klaar om de Belgen op te vangen.

VRT-correspondente Leen Vervaeke zat op de vlucht en stuurde eerder op de dag nog een verslag door: “Het is een lange reis, maar ik denk dat de meeste mensen daar wel begrip voor hebben”, zei ze.

De Belgen worden na de landing onder strenge begeleiding van politie en militairen naar het militair hospitaal van Neder-over-Heembeek gebracht. Het ziekenhuis is hermetisch afgesloten.

De twaalf, die zowel in China als in Frankrijk al onderzocht werden, worden hier nu twee weken in quarantaine geplaatst. Zijn ze in die periode niet ziek geworden, mag men zeker zijn dat ze niet besmet zijn met het coronavirus en kunnen ze gewoon naar huis.

Het militair hospitaal wordt de komende weken extra streng bewaakt. De afdeling waar de twaalf uit China teruggekeerde toeristen verblijven, is hermetisch afgesloten. Het personeel zal speciale beschermingspakken en mondmaskers dragen.

Nederlanders thuis in quarantaine

De Nederlanders werden in Melsbroek met een bus opgehaald. In tegenstelling tot de Belgen en Fransen kunnen zij onder voorwaarden thuis in quarantaine blijven.

“Zeventien mensen die zondagavond vanuit China in Eindhoven aankomen, zijn gezond, maar hebben een kleine kans het coronavirus met zich te dragen.” Dat zei een arts van de Nederlandse gezondheidsdienst GGD, zondag. “Ze kunnen de veertien dagen quarantaine in de eigen woning doorbrengen, op voorwaarde dat ze in een eigen kamer verblijven en minstens twee meter afstand jegens andere bewoners houden.”

Mensen die thuis niet terechtkunnen, gaan naar een aparte opvang. Waar die is, kon GGD-arts Ronald ter Schegget nog niet zeggen.

Symptomen van het virus

Een twintigtal passagiers van het vliegtuig dat zondag vanuit China in Frankrijk vloog en waarop dus ook de Belgen zaten, zijn op het tarmac van de luchthaven gebleven in afwachting van een test, want ze vertoonden symptomen van besmetting met het nieuwe coronavirus, zo heeft de Franse minister van Gezondheid Agnès Buzyn zondag gezegd.

“Een twintigtal mensen die symptomen vertoonden, zijn op het tarmac gebleven” in Istres (in het zuiden van Frankrijk), “onder toezicht van legerartsen, in afwachting van een test”, zei de minister op een persconferentie in Parijs.

Het gaat zowel om “Franse als niet-Europese onderdanen. In functie van de resultaten van de test worden ze in het ziekenhuis opgenomen, als de test positief is, of kunnen ze naar het centrum van Carry-le-Rouet of het centrum van Aix-en-Provence gaan”, de twee plaatsen waar gerepatrieerden in quarantaine geplaatst worden. De resultaten van de tests worden “in de loop van de avond” verwacht.

Tot dusver werden in Frankrijk zes gevallen van besmetting met het virus vastgesteld.

