Marietta is de nieuwe oudste Belg (111): “Gezondheid is zo zo, maar in mijn hoofd werkt alles nog comme il faut”

Gent - Sinds vorige week Elisabeth De Proost tien ­dagen voor haar 112de verjaardag overleed, is de Gentse Marietta ­Bouverne (111) de nieuwe oudste Belg.

Echt interessant vindt ­Marietta – “zeg maar ­Sophie, want Marietta is zo ouderwets” – dat zelf eigenlijk niet. Liever vertelt ze over de boeken die ze nog leest. De vrouw, die in woon-zorgcentrum Zilversterre verblijft, heeft een ­favoriete schrijver: de ­Britse thrillerauteur John Le Carré. “Ik lees hem het liefst in het Engels.”

Het mag duidelijk zijn dat Marietta, die op Kerstmis 111 werd, geen doordeweekse vrouw is. In een tijd dat de vrouw nog aan de haard bleef, pendelde zij iedere dag met de trein naar Ukkel, waar ze als secretaresse werkte bij een notaris.

Haar man is al meer dan vijftig jaar overleden. Kinderen heeft ze nooit gehad: “Geen goesting zeker?”

Cultuur en kunst hebben altijd een belangrijke rol ­gespeeld in haar leven. “Met mijn gezondheid gaat het zo zo”, zegt ze, “maar hier (tikt tegen haar hoofd, nvdr.) werkt alles nog comme il faut.” Naast thrillers leest ze National Geographic. “En ik zie graag documentaires. Maar het moet wel een beetje niveau hebben.”

Maar haar grootste plezier schept ze in parkietje Pico, dat in een grote vogelkooi woont naast haar bed. “Ik ben nog niet klaar met dit leven”, zegt ze nog strijdvaardig.