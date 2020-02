De plek die kandidaten kan maken of kraken: moordende marathon voorverkiezingen van Democraten van start

De race naar het Witte Huis is nu echt begonnen. Met een marathon aan voorverkiezingen die vandaag start. Voor de Republikeinen een overbodig nummertje, bij de Democraten een gevecht op leven en dood. Vanaf dag één: de traditionele ‘caucus’ in Iowa. Een kleine staat die verre van representatief is voor de rest van Amerika, maar die de reputatie heeft de kandidaten te maken of te kraken.