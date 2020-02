“Anderlecht moet hopen dat Joveljic en Pjaca killers zijn”

Anderlecht behoudt uitzicht op Play-off 1 na een nipte 1-0. Maar wie durft zijn hand in het vuur steken dat ze het nog halen? Niemand. Ook tegen het zwakke Moeskroen etaleerde RSCA weer een schrijnend gebrek aan efficiëntie. Aanwinsten Joveljic en Pjaca deden nog niet mee, maar vrijdag tegen Gent moeten zij de killers worden. Daar moet paars-wit voor bidden.

Kent u the death zone? Wie de Mount Everest beklimt, komt in die zone boven de 8000 meter. Daar is er nog amper zuurstof en veel klimmers sterven er van pure ontbering. Wel, Moeskroen zat ...