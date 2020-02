Uit op zo veel mogelijk slachtoffers: politie schiet messentrekster neer “alsof het hinderlaag was”

Gent -

Een vrouwelijke messentrekker heeft zondagnamiddag voor heel wat tumult gezorgd in Gent. In een drukke straat in een volkswijk stak ze twee mannen neer en werd daarna neergeschoten door de politie. Een uur voordien was ook al iemand met een mes bewerkt in een villawijk in Mariakerke, twee kilometer verder. Niemand werd dodelijk verwond.