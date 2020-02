Tot braken toe gevoed en uit rolstoel geduwd: leerkracht en verzorgster beschuldigd van kindermishandeling

Genk - Twee directieleden, een lerares en een kinderverzorgster van het Medisch Pedagogisch Instituut (MPI) De Luchtballon in Genk zijn vrijdag verhoord in het kader van een gerechtelijk onderzoek wegens schuldig verzuim en het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen aan minderjarigen in een gezagsrelatie.

Minstens vier kinderen zouden onder dwang gevoed zijn tot ze moesten braken, geslagen en zelfs uit een rolstoel geduwd. De feiten dateren van 2017, maar die werden toen intern afgehandeld. Eind vorig jaar dienden verschillende ouders een klacht in. In het onderzoek is nog niemand aangehouden. De verzorgster en de lerares werden eind oktober al op non-actief gezet, toen de eerste klacht werd ingediend.