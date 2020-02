Kwartiertje stappen: helft Belgen wil het niet

De Belg is nog altijd verknocht aan zijn wagen, zelfs voor korte afstandjes. Elf procent van alle kilometers die we met de auto afleggen, zijn ritjes van minder dan 2,5 kilometer.

Dat blijkt uit een enquête van Vias Institute, het Belgisch kenniscentrum Mobiliteit bij duizend Belgen.

“Meer dan één op de twee Belgen is niet bereid langer dan vijftien minuten te stappen, bijvoorbeeld om een boodschap te doen. Slechts twee op de tien geven aan regelmatig te voet te gaan, hoewel zeven op de tien daar wel toe in staat zijn wegens een goede fysieke gezondheid”, zegt Stef Willems.

“Vijf op de tien wandelen ook effectief minder dan 2,5 kilometer per dag. Dat is nochtans het minimum aan fysieke inspanning dat je zou moeten leveren. Ter vergelijking: dat is de afstand van Antwerpen Centraal tot aan het MAS en van Gent Sint-Pieters tot aan het Sint-Baafsplein.” (tlb)