Dubieuze goal, ongecontesteerde zege

Alleen een haviksoog had het kunnen zien. Of Ritchie De Laet de stift van Hans Vanaken voor of achter de doellijn uit doel had gekeerd. Club Brugge beschikt in de Champions League over de camera’s van het zogenaamde Hawk-eye. Die technologie werd ontwikkeld in het cricket en wordt ondertussen toegepast in tennis, volleybal, badminton, rugby, snooker en voetbal. Maar in de Jupiler Pro League wordt het systeem niet gebruikt. En dus stond het team van scheidsrechter Erik Lambrechts er zondag helemaal alleen voor.

Op aangeven van assistent Philippe Vandecauter, die nochtans niet ter hoogte van de doellijn stond opgesteld, keurde Lambrechts het doelpunt goed. De VAR-scheidsrechter Nathan Verboomen kwam niet tussenbeide. Het doelpunt was niet duidelijk vast te stellen op de beelden en dus was er ook geen sprake van een clear error.

“Het leek me dat er een kans was dat de bal over de lijn was”, zei Hans Vanaken over zijn goal. “Dan moet je als voetballer gewoon roepen, de handen omhoog steken en hopen dat hij doorgaat. Deze keer is het in ons voordeel, maar we hebben zulke fases ook al in ons nadeel gehad. Thuis tegen Eupen bijvoorbeeld. Toen hadden wij een penalty moet krijgen.”

… of niet? De Laet kan de bal nog keren: voor of achter de doellijn? rr

Ook Ruud Vormer vond dat Club Brugge het doelpunt verdiende op basis van de tegenslag in het verleden. “Natuurlijk is het zonde voor het voetbal dat we niet zeker zijn of het een geldig doelpunt was. Maar op Charleroi hadden wij een goal verdiend en niet gekregen. Zo is het altijd wel iets.”

Schaduwopdracht

Antwerp toonde weinig meer ambitie dan Club Brugge het voetballen te proberen beletten en te hopen op een counter. Het plannetje werkte tot op zekere hoogte. Faris Haroun voerde een perfecte schaduwopdracht uit op Hans Vanaken tot hij de Gouden Schoen in de slotfase vrij liet lopen.

“Antwerp doet altijd hetzelfde”, zei Hans Vanaken. “Het is logisch dat ik in dit soort wedstrijden minder aan de bal kom. Een hele wedstrijd lang ben je bezig met bewegen en proberen in zijn rug te duiken. Als ik dan op het einde kan scoren, heeft hij misschien toch zijn job niet goed gedaan.”

Club Brugge had ook andere kansen, maar Emmanuel Dennis vergat het af te maken toen hij werd diepgestuurd door Deli en nieuwkomer Krmencik kon een goeie spurt niet bekronen met een doelpunt. Sobol zag een vrije trap knap gered door Bolat en ook Ruud Vormer had een goal aan de voet na een goeie een-twee tussen Vanaken en Diatta.

“Op basis van de negentig minuten verdienen we de zege”, zei Vanaken. “Antwerp maakte niets klaar en we stappen verdiend met de drie punten van het veld. We wisten dat het een belangrijke match was tegen een van onze twee achtervolgers. Na onze gelijke spelen was ons vertrouwen onaangetast. Omdat we die wedstrijden ook hadden kunnen winnen.”

Ook Philippe Clement vond dat er niets op de zege van Club Brugge viel af te dingen.

“Ik ben heel tevreden over de drie punten en de manier waarop we bij momenten voetbalden”, zei Philippe Clement. “Antwerp is een stugge tegenstander. Ze zijn heel fysiek, gaan vaak in duel en passen zich aan onze manier van spelen aan. Ik ben tevreden over hoe we druk hebben gezet om hen niet te laten voetballen. Vooral in de tweede helft is dat goed gelukt. Mentaal doet deze zege deugd.”

Clement pleitte ook voor de invoering van doellijntechnologie. Ook al had dat in dit geval kunnen betekenen dat het doelpunt van Vanaken werd afgekeurd.

“Ik ben er voorstander van dat alles zo duidelijk mogelijk is”, zei de Club-coach. “Net zoals ik dat de voorbije weken en matchen graag had gehad. Toen waren wij ook niet blij over bepaalde beslissingen. Hoe meer correcte beslissingen er zijn, hoe beter voor iedereen.”

Zijn Antwerpse collega Laslo Bölöni knikte instemmend. Ook voor hem mag doellijntechnologie beter vandaag dan morgen worden ingevoerd. Het doelpunt van Vanaken zal onvermijdelijk de roep om het invoeren ervan opnieuw doen toenemen.

In de Engelse Premier League en de Nederlandse Eredivisie wordt wel met doellijntechnologie gewerkt. De Belgische clubs haakten tien jaar geleden af op het prijskaartje. De installatie van Hawk-eye kost 350.000 euro per voetbalveld. Voor elk gebruik komen er nog enkele tienduizenden euro’s bij. Per seizoen dreigt de kost daarmee op te lopen tot bijna 15 miljoen euro.