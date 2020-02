Saelemaekers debuteert met gelijkspel bij Milan

Saelemaekers zag hoe zijn ploeg al vroeg op achterstand kwam, tot Halkan Calhanoglu op het halfuur gelijkmaakte. Milan drukte, kreeg kansen, maar een doelpunt bleef uit. Ook toen Saelemaekers na 77 minuten Davide Calabria kwam vervangen. De Belg viel in als rechtsachter, maar bijdragen tot een goal lukte niet meer. Ook Daniel Maldini – zoon van – debuteerde in de slotfase, maar ook hij – in tegenstelling tot zijn vader is hij een aanvaller – kon de bakens niet meer verzetten. Voor Milan betekent het gelijkspel een eerste puntenverlies na een negen op negen. De club staat gedeeld zesde in de Serie A.(gma)