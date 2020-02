36 uur een vrij man

Klokslag om 19 uur mocht André Gyselbrecht (69) zaterdag de gevangenis van Beveren verlaten. Vergezeld van zijn advocaat ging het richting thuisbasis Ruiselede, waar de tot 21 jaar veroordeelde huisdokter voor het eerst in jaren twee nachten in zijn eigen bed mocht doorbrengen, samen met vrouw Monique. Contact met zijn dochter Elisabeth of kleinkinderen was verboden. Maandagochtend wordt hij opnieuw in de gevangenis verwacht.

De opdrachtgever voor de moord op zijn schoonzoon Stijn Saelens wou bij het buitenkomen geen enkel commentaar kwijt over zijn eerste keer penitentiair verlof. Een tijdelijke vrijlating die binnen en buiten de gevangenismuren veel stof deed opwaaien. Binnen het Gevangeniswezen was er immers verdeeldheid over het feit of hij nu al tijdelijk buiten mocht. De ouders van de overleden kasteelbewoner waren dan weer niet te spreken over de timing, precies acht jaar na de moord. Ze hekelden het gebrek aan communicatie van Justitie.

Gyselbrecht zelf kan volgend jaar volledig vrijkomen onder voorwaarden. Tot dan zal hij af en toe een weekendje naar Ruiselede mogen.(phu)