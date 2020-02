“Overleden, Vlaamse vrouw” gezocht voor kantoorgebouw ambtenaren

Ambtenaren van de Vlaamse overheid mogen de naam bedenken van hun nieuw kantoorgebouw dat in Brussel wordt opgetrokken. Wie de winnende inzending instuurt, krijgt van de overheid een VIP-etentje voor 14 personen cadeau. Er komt immers enige creativiteit bij de inzending kijken, want niet eender welke naam is toegelaten. “Het moet bij voorkeur gaan om de naam van een vrouw, die overleden is én Vlaamse roots heeft”, zo staat in het reglement. “De persoon moet ook een duidelijke link hebben met Brussel.” Vandaag dragen al twee Vlaamse overheidsgebouwen een vrouwennaam: het Anna Bijns-gebouw in Antwerpen en het Virginie Loveling-gebouw in Gent. (wer)