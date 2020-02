Moeder van Tine Nys getroffen door hartstilstand

Kathleen, de moeder van Tine Nys, wordt in een kunstmatige coma gehouden. Vrijdag, net na de vrijspraak voor de drie dokters in het euthanasieproces, kreeg ze een hartstilstand.

“Ze kampte al langer met cardiovasculaire problemen”, zegt advocaat Joris Van Cauter. “Daarom moest ze tijdens de eerste procesweek een dringende medische ingreep ondergaan. Die operatie is succesvol verlopen, waarna ze thuis aan haar revalidatie kon beginnen. De afgelopen dagen is ze echter opnieuw gehospitaliseerd. Vrijdag, juist na afloop van het proces, heeft ze dan een hartstilstand gekregen.”

Enkele uren eerder hadden de zussen en broer van Tine Nys (38) zwaar ontgoocheld maar waardig de Gentse assisenzaal verlaten. De drie dokters die in 2010 betrokken waren geweest bij de euthanasie wegens psychisch lijden van hun zus Tine, waren vrijgesproken.

Of er een oorzakelijk verband is met de assisenzaak, wil Van Cauter zelf niet gezegd hebben. “Maar geen enkele hartpatiënt haalt voordeel uit een zeer stresserende situatie zoals dat assisenproces”, zegt cardioloog Pedro Brugada (UZ Brussel). “Er is van alles bovengekomen tijdens dat proces, het is een zeer moeilijke periode geweest. Het is in die zin geen verrassing dat het de situatie zeker niet verbeterd heeft.” (phu, tlb)