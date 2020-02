Coronavirus: dodental stijgt naar 361, grote beursdaling

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in China is volgens de Chinese gezondheidsautoriteiten opgelopen naar 361. Zondag kwamen er 57 nieuwe sterfgevallen bij. Inmiddels zouden, verspreid over heel China, bijna 17.205 mensen zijn besmet met het virus.

Ongeveer 2.100 van de besmette mensen zijn volgens de Chinese Gezondheidscommissie ernstig ziek en mogelijk in levensgevaar.

Het epicentrum van de virusuitbraak is miljoenenstad Wuhan, in de provincie Hubei. Van de 360 doden, vielen er 350 in deze regio. De tien anderen stierven in andere delen van China.

Buiten China viel tot nu toe één dode, een Chinees die naar de Filipijnen was afgereisd. Het totaal aantal ziektegevallen buiten China staat op 181, de meeste daarvan (20) in Japan.

Economische impact

De handel van Chinese aandelen, de CSI 300 Index, is bij opening 9,1 procent lager geopend. De beurs ging maandag voor het eerst sinds 23 januari weer open, nadat ze gesloten was vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Een sluiting van iets meer dan een week was gepland vanwege Chinees Nieuwjaar, maar de geplande heropening afgelopen vrijdag werd vanwege de virusuitbraak met enkele dagen uitgesteld.

De daling is de grootste sinds 2015. De Chinese nationale bank (PBOC) had al op de daling geanticipeerd en stelde meer geld beschikbaar voor de financiële markten. Daarmee wil de bank voorkomen dat er financiële problemen ontstaan als beleggers massaal aandelen verkopen.

Eerder dit weekend kondigde de PBOC al maatregelen aan om bedrijven in de door het coronavirus getroffen gebieden te helpen. Banken kregen daarvoor meer geld beschikbaar van de centrale bank en werden verzocht om bijvoorbeeld de rentetarieven van leningen aan bedrijven in het gebied te verlagen.

De beurs in Hongkong ging midden vorige week al weer open en leverde sindsdien behoorlijk in.

