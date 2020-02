Honderden toeristen zitten vast op Nieuw-Zeelandse fjord door overstromingen

Honderden bezoekers van de fjord Milford Sounds op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland kwamen maandag vast te zitten, omdat stortregens de enige weg naar de populaire toeristische attractie hebben beschadigd. De autoriteiten willen een deel van hen maandag via een luchtbrug bereiken.

De 382 mensen die vast kwamen te zitten in het gebied bevonden zich onder meer op toeristenbootjes of in een hotel. Het gaat zowel om personeel als toeristen. De noodtoestand werd afgekondigd, maar volgens de autoriteiten zijn de betrokkenen in veiligheid en hebben ze voldoende voedsel.

In de regio viel de afgelopen 24 uur 350 millimeter regen, wat voor overstromingen en landverschuivingen zorgde. Tegen dinsdagnamiddag wordt nog eens 300 tot 450 millimeter regen verwacht.

Het Nieuw-Zeelandse transportagentschap NZTA deelde mee dat de enige weg naar de fjord mogelijk nog de hele week gesloten blijft, omdat ze zo zwaar beschadigd is.

Een klein aantal toeristen die vastzaten op de weg naar Milford Sounds werden maandag al met een helikopter geëvacueerd. Een andere groep van zo’n 27 mensen zal later op de dag worden overgevlogen.