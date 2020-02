Raadkamerzitting over aanslagen in Brussel en Zaventem is gepland voor eind februari

De Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) buigt zich maandag over de bijzondere opsporingsmethoden die aangewend zijn in het gerechtelijk onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem. Het is een van de stappen die nog moeten gezet worden in de aanloop naar het assisenproces over de aanslagen. In de volgende fase moet de raadkamer beslissen welke verdachten zich voor de aanslagen moeten verantwoorden. Een eerste zitting in die fase is gepland voor eind februari, maar een exacte datum ligt nog niet vast. Dat melden verschillende bronnen. Het federaal parket geeft voorlopig geen commentaar.