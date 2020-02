“Minstens 30 soldaten gedood” bij Turkse vergeldingsactie in Syrië

Turkije heeft verschillende soldaten van het Syrische regime gedood bij een vergeldingsactie in het noordwesten van Syrië, na een artilleriebombardement waarbij vier Turkse soldaten omkwamen. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan spreekt van 30 tot 35 soldaten, het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten houdt het op zes.

De vier Turkse soldaten werden volgens Turkije gedood in Idlib, door het Syrische regime. “Vier van onze wapenbroeders werden martelaren, en negen zijn gewond, waarvan één ernstig, door artillerievuur van de regimetroepen”, zei de Turkse minister van Defensie maandagochtend in een mededeling.

President Erdogan liet via zijn woordvoerder Ibrahim Kalin weten dat het Turkse leger de aanval beantwoordde, en dat de schuldigen “ter verantwoording zullen worden geroepen”. Hij riep Rusland ook op om de Turkse tegenaanval niet te verhinderen.

Vergelding

“De Turkse troepen hebben tientallen raketten afgevuurd bij een vergeldingsaanval tegen de regimetroepen ten zuiden van de stad Saraqib”, zei het SOHR. “Zes regimesoldaten werden gedood en 20 anderen raakten gewond.”

Turkije heeft militairen opgesteld in 12 observatieposten in de regio Idlib. Dat gebeurde in het kader van een akkoord met Rusland om het geweld te stoppen, in het door jihadisten en rebellen gecontroleerde gebied. Maar de troepen van de Syrische president Bashar al-Assad hebben de laatste weken, met de steun van Moskou, hun aanvallen in de provincie opgedreven. Vorige week zei Erdogan dat hij daarom geen andere keuze heeft dan militair geweld te gebruiken.