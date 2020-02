Yannick Thoelen staat zes tot acht maanden aan de kant met een kruisbandletsel. Dat maakte KV Mechelen maandagochtend bekend.

Thoelen moest zich in de met 0-3 verloren thuismatch tegen AA Gent al in de eerste minuut laten vervangen. De onfortuinlijke doelman van Malinwa bleef met zijn studs in de grond steken bij de vroege openingstreffer van bezoeker Roman Bezus.