Slecht nieuws voor Club Brugge: Hans Vanaken onzeker voor Zulte Waregem

Hans Vanaken verliet Jan Breydel gisteren met een ingetapete pols. De Gouden Schoen blesseerde zich nadat hij een fout had gemaakt op Antwerp-speler Buta. “We vielen en mijn arm zat onder hem”, zei Vanaken. “Het is afwachten of het een barstje is. Ik heb pijnstillers genomen en mijn pols laten intapen. Maar het was niet handig om ermee te spelen. Ik had ook pijn bij het ingooien.”