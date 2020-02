De programma’s in de race om Play-off 1: loodzwaar voor Standard en Charleroi, doenbaar voor KV Mechelen en Anderlecht

Club Brugge is sinds afgelopen weekend zeker van deelname aan Play-off 1, en ook AA Gent en Antwerp zijn goed op weg zich te kwalificeren voor de nacompetitie. Maar daarachter woedt de strijd nog in alle hevigheid. Standard en Charleroi mogen de race om Play-off 1 in pole position beginnen, maar hebben ook de zwaarste programma’s. Anderlecht en KV Mechelen krijgen makkelijkere tegenstanders, al tellen zij al zeven en acht punten achterstand met nog zes speeldagen te gaan. Een overzicht.

De eerste deelnemer aan Play-off 1 is sinds zaterdagavond bekend. Door de 0-3-nederlaag van KV Mechelen tegen AA Gent was Club Brugge vanaf dat moment mathematisch zeker van deelname aan de competitie voor de happy few die om de titel zullen spelen.

Met nog achttien punten te verdienen (21 voor KV Charleroi en KV Mechelen, die nog een inhaalmatch tegoed hebben) is AA Gent ook al ver zeker. De Buffalo’s tellen al veertien punten voorsprong op Zulte Waregem, de nummer zeven van het klassement. Ook Antwerp (elf punten voor) lijkt Play-off 1 niet meer te zullen mislopen.

Kunnen achtervolgers profiteren van zware kalenders Standard en Charleroi?

Maar daarachter wordt het spannender. Nummer vier en vijf, Standard en Charleroi, lijken met een voorsprong van zeven punten al relatief veilig. Hun programma’s zijn echter niet van de poes. Vijf van de zes tegenstanders van Standard komen uit de linkerkolom, bij Charleroi zijn dat er zelfs zes van de zeven.

KV Mechelen en Anderlecht lijken dan op meer puntengewin te mogen hopen met respectievelijk twee en drie tegenstanders uit de linkerkolom. Zulte Waregem en Genk, allebei goed voor een knappe overwinning afgelopen week, tellen allebei nog vier opponenten die bij de eerste acht staan.

• Standard (vierde, 41 punten)

Thuis: Club Brugge, Antwerp, STVV.

Uit: Genk, Charleroi, Zulte Waregem.

• Charleroi (vijfde, 41 punten)

Thuis: Zulte Waregem, KV Mechelen (inhaalmatch op 11/02), Standard, KV Kortrijk.

Uit: Antwerp, Club Brugge, AA Gent.

• Genk (zesde, 37 punten)

Thuis: Standard, Club Brugge, KV Mechelen.

Uit: Antwerp, KV Kortrijk, KV Oostende.

• Zulte Waregem (zevende, 34 punten)

Thuis: Moeskroen, KV Kortrijk, Standard.

Uit: Charleroi, KV Oostende, Anderlecht.

• KV Mechelen (achtste, 34 punten)

Thuis: Waasland-Beveren, Anderlecht, Eupen.

Uit: Cercle Brugge, Charleroi (inhaalmatch op 11/02), STVV, Genk.

• Anderlecht (negende, 33 punten)

Thuis: Eupen, Zulte Waregem.

Uit: AA Gent, KV Mechelen, Waasland-Beveren, STVV.