Het euthanasiedebat bij rode lantaarn Cercle: “We trekken de stekker er nog niet uit”

De slechtste van de klas is doorgaans een ramp in wiskunde en toch namen ze zaterdag bij Cercle tot vervelens toe “mathematische zekerheid” in de mond. Soit, zolang er leven is, is er hoop, maar na het verlies van zaterdag in Eupen is Cercle wel klinisch dood in 1A. Over euthanasie is de jongste weken veel gezegd, maar ook het euthanisiedebat van de Vereniging gaat door merg en been.