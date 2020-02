Met bijl, knuppel en snoeischaren wilde hij geld terug van CEO Rodania: 2 jaar cel met uitstel

Gent / Maldegem - “Je gaat straks zoveel bloed verliezen dat je gaat flauwvallen.” Het is een fragment uit de speech die de 42-jarige ‘zakenman’ Tom D. voorbereid had voor zijn geplande confrontatie met de CEO van Rodania. Na een fout gelopen deal was hij vanuit Barcelona naar België gekomen, in zijn koffer lagen een bijl en snoeischaren klaar. Een toevallige politiepatrouille kon hem vatten voor de ontmoeting plaatsvond. De man kreeg een celstraf van 2 jaar met uitstel.

“Het is een waanzinnig plan dat de beklaagde samengesteld had”, zei het openbaar ministerie in de Gentse rechtbank. “De man, die in Barcelona woont, reed na een fout gelopen deal met Rodania richting België. In zijn koffer lagen een bijl, een baseballknuppel, twee snoeischaren, ducttape en snelbinders. Het doel? Zijn geld terugkrijgen.”

Tom D. (42) stond in de Gentse rechtbank terecht voor poging tot afpersing, bezit van verboden wapens en bendevorming. De man beschreef in detail in wat er gebeurd was. “Ik had veel geld verloren door een fout gelopen deal met Rodania. We zouden samen horloges gaan maken. Toen dat niet doorging, wilde ik mijn 351.000 euro terug”, zegt de man, die destijds zelf een horlogebedrijf runde en een half miljoen euro schulden had. “Maar ik kreeg te horen van hun advocaat dat ik het geld nooit meer zou terug zien. Dus ik dacht: Dan ga ik het zelf vragen.”

Jachtmes

Al was hij duidelijk niet van plan om het gewoon vriendelijk te vragen. “De bedoeling was om de baas van Rodania thuis aan te spreken en hem te confronteren met mijn wapens. Ik had een jachtmes, een bijl, een baseballbat en twee snoeischaren gekocht in Barcelona. Ik had ook twee kompanen aangesproken om me te helpen.”

De beklaagde had zich uitgebreid geïnformeerd over CEO William Longueville, die Rodania had overgenomen van de onlangs overleden Philip Cracco. De nabestaanden van Cracco stelden zich ook burgerlijke partij in de zaak. “Ik had op Google alle persoonlijke gegevens van de CEO en zijn familie gevonden, en ook foto’s en screenshots van zijn huis”, zegt D. Ook had de man al een speech geschreven in zijn gsm, die hij zou voorlezen bij de confrontatie. “Je hebt een huis, een vrouw en kinderen, elk met twee handen met vijf vingers. Herinner je dat goed,Je gaat straks zoveel bloed verliezen dat je gaat flauwvallen, je zal je dit goed herinneren als je bijkomt”, klonk het onder meer.

Valse nummerplaten

Toen D. in België aankwam, liet hij valse nummerplaten maken en reed hij meermaals langs het huis van de CEO in Maldegem, zonder succes. Hij besloot daarop om de volgende dag naar het hoofdkwartier van Rodania in Gent te rijden. “Ik wou hem confronteren op de parking.” Toen ook dat niet lukte, regelde hij een afspraak via een vals e-mailadres. Maar alles werd te “irreëel” toen hij zijn kompanen ontmoette in Gent. “Een van mijn kompanen zei hij dat we geen vingers mochten afsnijden. Dan zou het slachtoffer zeker naar de politie stappen. Maar we konden misschien wel een been breken. Op dat punt wou ik het niet meer.”

De man werd uiteindelijk gevat vooraleer het tot een confrontatie kwam met de CEO. Op 25 januari vorig jaar passeerde hij langs een toevallige patrouille in de buurt van de Gentse Dampoort. Na een achtervolging van een kwartier werd hij opgepakt. “Ik bekende onmiddellijk alles aan de politie. Ik ben enorm stom geweest”, zegt de veertiger. Zijn twee kompanen konden ontkomen en zijn nog altijd spoorloos.

Zijn advocaat vroeg een straf met uitstel. “Er is geen sprake van een strafbare poging tot afpersing, want de beklaagde trok zich terug voor de poging was begonnen.” Het openbaar ministerie vorderde twee jaar cel. “Eventueel met uitstel, maar dat lijkt me onmogelijk, aangezien meneer in Barcelona woont.” De rechtbank volgde hierin. De man kreeg een celstraf van twee jaar met uitstel. Daarnaast kreeg hij ook een contactverbod met de familie van de CEO. Zijn wagen, een Volkswagen Caddy, werd ook verbeurd verklaard.