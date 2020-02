Dader van mesaanval in Londen was pas week op vrije voeten, Britse regering wil regels voor vrijlating terroristen verstrengen

Na de terroristische mesaanval in Zuid-Londen van zondag wil de Britse regering strengere regels invoeren voor de vrijlating van veroordeelde terroristen. De dader van de aanval bleek pas een week op vrije voeten te zijn.

Sudesh Amman werd zondag door de politie doodgeschoten nadat hij twee passanten had aangevallen met een mes in een drukke winkelstraat in Londen. De dader had de gevangenis pas vorige week verlaten. Hij was eind 2018 tot meer dan drie jaar veroordeeld voor terroristische activiteiten, maar moest maar de helft van zijn straf uitzitten. Hij stond onder toezicht op het moment dat hij de feiten pleegde.

Premier Boris Johnson zei dat de regering “fundamentele veranderingen” zal aankondigen over de omgang met voor terrorisme veroordeelde daders. “Die maatregelen zullen verder bouwen op de zaken die we al hebben ingevoerd”, verklaarde zijn minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel. Ze zei dat er wetgeving komt om een einde te maken aan de vervroegde vrijlating van terroristen. “Het is goed dat deze individuen achter de tralies blijven”, zei Patel.