Jaguar-bestuurder rijdt kerstverlichting stuk en pleegt vluchtmisdrijf, maar vergeet... gepersonaliseerde nummerplaat

De Panne - Een 45-jarige horeca-uitbater uit De Panne heeft in de oudejaarsnacht van 1 januari vorig jaar flink geblunderd. En die blunder is nu zwaar bestraft door de politierechter in Veurne.

Na middernacht in oudjaarsnacht verloor hotelier Z. K. in zijn dure Jaguar de controle over het stuur toen hij een rotonde in De Panne moest oprijden. De man reed gewoon rechtdoor en knalde de kerstversiering stuk die in het midden van de rotonde stond opgesteld. Heel wat kerstlichtjes en het metalen frame waarop die stonden sneuvelden daarbij.

Gepersonaliseerde nummerplaat en origineel excuus

Ondanks de schade aan zijn eigen sportwagen zette hij de auto in achteruit en pleegde vluchtmisdrijf. De man had er niet op gerekend dat hij snel gevonden zou worden, ware het niet dat er een getuige was die een flinke knal had gehoord en in de duisternis duidelijk ... de gepersonaliseerde nummerplaat van Z. K. kon herkennen die zijn eigen voornaam draagt.

Bovendien had hij er niets beter op gevonden dat zijn gehavende Jaguar in de onmiddellijke buurt van de rotonde achter te laten, met het portier open en voor zijn eigen zaak geparkeerd. Het was voor de opgetrommelde politie dan ook een koud kunstje de man te vatten. Bij zijn verhoor legde hij bovendien nog een originele verklaring af. “Goh, het is oudejaarsnacht en iedereen is aan het feesten. Ik wil niemand nu storen voor zoiets”, zei hij.

3 maanden cel

De politierechter kon er niet om lachen. Z. K. kreeg 3 maanden cel met uitstel, 30 dagen rijverbod, 5.208 euro boete waarvan 2.400 euro met uitstel en moet een psychologisch onderzoek ondergaan.

Over de schadevergoeding moeten de advocaten het nog eens worden. De firma Light&More, die de kerstversiering plaatste, eist 2.274 euro. “Wij zijn geen expert in kerstversiering, maar dat lijkt ons wat veel”, sprak de advocaat van Z. K. “Ik kan het ook niet weten, want ik ben ook geen deskundige in kerstverlichting. Maar ik kan moeilijk wacht tot Kerstmis om een plaatsbezoek te organiseren”, sprak de politierechter.

In een tweede zaak kreeg Z. K. overigens nog eens 4.800 euro boete, de helft met uitstel, en 45 dagen rijverbod omdat hij enkele maanden later dronken betrapt werd op zijn bromfiets. Net op het moment dat hij stopte en zijn helm afnam passeerde de politie en viel Z. K. van pure dronkenschap op de grond. Hij weigerde nadien een ademtest.