De Wever wil in mei conclusies trekken over formatie: “Dan is de roep naar nieuwe verkiezingen wellicht onvermijdelijk”

Bart De Wever ziet in mei een “symbolische datum” om conclusies te trekken over de federale regeringsvorming. “Dan is de roep naar nieuwe verkiezingen wellicht onvermijdelijk”, aldus de N-VA-voorzitter.

De Wever was maandag aanwezig bij de opening van de nieuwe studio van VTM Nieuws in Antwerpen. De N-VA-voorzitter liet zich daar ook voor het eerst uit over de opdracht die koning Filip vrijdag aan CD&V-kopstuk Koen Geens gaf. “Hij heeft onmiddellijk het werk aangevat”, verzekerde De Wever dat er al gesprekken met Geens gevoerd zijn. “Er wordt mij verzekerd dat het plan A is om een paars-gele coalitie te maken. We zullen zien of dat ook waargemaakt kan worden.”

Over de verrassende zet van de koning om Geens het veld in te sturen, en niet De Wever zelf, zegt die laatste dat ze “haaks staat op de traditie dat het paleis eerst een grote consensus zoekt”. “Het paleis neemt hier een risico, maar het blad is omgedraaid en we gaan samenwerken met meneer Geens.”

De Wever geeft toe dat hij vrijdag in Brussel klaar stond om naar het paleis te vertrekken, omdat hij het niet onlogisch had gevonden als de koning hem een opdracht had gegeven. Uit gesprekken met andere voorzitters had De Wever ook opgemaakt dat hij aan zet zou komen. “Maar het is nu anders gelopen”.

LEES OOK. Ging koning Filip zijn boekje te buiten met de verrassende aanstelling van Koen Geens? (+)

Confederalisme?

Ziet De Wever zelf een akkoord met de PS uit de bus komen? De Franstalige socialisten hebben al langer duidelijk gemaakt dat ze daar niet in geloven. “Panta rhei”, citeert hij uit het Grieks. “Alles stroomt. Dat wil zeggen dat een akkoord met de PS theoretisch mogelijk is.” Om er meteen aan toe te voegen dat het speelveld bijzonder moeilijk ligt. “Het is niet ondenkbaar. Er zijn misschien raakvlakken, maar dat zijn dan misschien breekpunten voor anderen.” Met dat laatste doelt de N-VA-voorzitter mogelijk op de MR, die zich toe nu toe onwrikbaar opstelde op communautair vlak.

LEES OOK. MR zet deur op kier voor gesprekken over staatshervorming: “Iedereen weet dat er een renovatie van de staat moet komen”

De Wever blijft erbij dat het confederalisme de gepaste oplossing biedt. Maar daar heb je een tweederdemeerderheid en een meerderheid in elke taalrol voor nodig. “Die hebben we niet. Dus theoretisch is het confederalisme heel juist, maar operationaliseerbaar is het niet”, aldus De Wever, die herhaalt dat hij eerder evolutie dan revolutie predikt. “Ik wil geen onverantwoorde risico’s nemen met de welvaart”.

Nieuwe verkiezingen?

Hoe lang mag het nog duren? “Een deadline werkt tegen u als je er een stelt”, aldus De Wever. Om er vervolgens toch min of meer een te stellen. “In mei zijn we een jaar na de verkiezingen. Dat lijkt mij een symbolische datum om te concluderen of er iets in zicht is. Zo nee, dan komt er waarschijnlijk ook niets.”

In dat geval lijken nieuwe verkiezingen onafwendbaar, aldus De Wever. “Als er dan nog geen uitzicht is op een regering, zit je toch stilaan in een totaal onvermogen om iets klaar te krijgen. Dan wordt het wellicht onvermijdelijk dat een roep naar nieuwe verkiezingen luider klinkt. Als ze er komen, zal het wellicht voor de zomer zijn.”