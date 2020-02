Grootschalige oefening van Amerikaans leger in Antwerpse haven van start

Antwerpen - Maandagochtend is in de haven van Antwerpen het eerste schip aangemeerd in het kader van een Amerikaanse militaire oefening op het Europese vasteland. De komende maanden zullen langs een tijdelijke militaire zone in de haven duizenden voertuigen en soldaten passeren.

‘Defender Europe 20’ is de grootste Amerikaanse oefening in Europa in 25 jaar. Achttien NAVO-lidstaten nemen deel aan de militaire ontplooiing, goed voor een totaal van 37.000 militairen en 20.000 stukken materiaal. Die worden verscheept naar verschillende havens in Europa, waaronder die van Antwerpen.

Op de Antwerp Euroterminal in Beveren meerde maandagochtend het eerste schip aan. De Britse Eddystone London brengt zo’n 200 stuks materiaal aan, waaronder 150 voertuigen. Het Belgische leger coördineert onder meer de refueling van de voertuigen.

De komende vier maanden wordt op de terminal een militaire zone ingesteld waarvan de grootte zal variëren tussen de 20.000 en 125.000 vierkante meter. 5 Amerikaanse en 2 Britse schepen leveren er 3.000 voertuigen. In Antwerpen passeren ook 6.000 militairen.

De eindbestemming van het materiaal en de soldaten worden oefengronden in Duitsland en Polen. Vanuit Antwerpen moet 185 km afgelegd worden over Belgische wegen. Volgens het Belgische leger zal de hinder voor de haven en het verkeer beperkt blijven, omdat de verplaatsingen via in totaal 140 colonnes telkens tussen 21 uur ‘s avonds en 5 uur ‘s ochtends zullen plaatsvinden. De oefening duurt tot halverwege mei.

Foto: BELGAONTHESPOT