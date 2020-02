VTM Nieuws zendt voor het eerst uit vanuit Antwerpen

Antwerpen - Voor het eerst sinds de start van VTM in 1989 zullen de uitzendingen van VTM Nieuws maandag niet vanuit Vilvoorde gebeuren. De commerciële zender installeerde een nagelnieuwe studio in de kantoren van moederbedrijf DPG Media in Antwerpen.

De inhuldiging maandagochtend lokte enkele politieke zwaargewichten naar het gebouw aan het Antwerpse centraal station. Premier Sophie Wilmès (MR), Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) en burgemeester Bart De Wever (N-VA) tekenden present.

Voor de CEO van DPG Media, Christian Van Thillo, is het project ‘News City’ nu helemaal gelanceerd. DPG bracht al zijn nieuws onder hetzelfde Antwerpse dak: de redacties van VTM Nieuws, Het Laatste Nieuws en verschillende magazines. “Dat maakt het tot een bijzonder project, 24 op 24 en 7 op 7 gaan we hier nieuws maken, via alle mogelijke kanalen”, zegt hij.

De keuze voor Antwerpen volgt volgens Van Thillo uit het feit dat in Rotterdam en Amsterdam ook gebouwen van de groep staan, telkens dicht bij het station. “We wilden in een stad zitten bij openbaar vervoer. Jongeren houden ook van het stadsleven dicht bij de universiteiten en start-ups.”

VTM Nieuws doet het goed, klinkt het bij DPG. Op dit moment stemmen elke dag 1,1 miljoen Vlamingen af op een van de drie nieuwsuitzendingen. Met gemiddeld 667.000 kijkers voor het nieuws van 19 uur haalde de zender afgelopen maand naar eigen zeggen het hoogste aantal kijkers in meer dan twee jaar.

In de nieuwe studio staan acht videowalls, goed voor een schermoppervlakte van 70 vierkante meter. De studio reikt over twee verdiepingen. De blikvanger is een grote verticale videowall die begint in de vloer en eindigt in het plafond op de bovenste verdieping van de studio.

