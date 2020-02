Te weinig bruikbaar en vooral te duur: waarom de Belgische competitie geen doellijntechnologie gebruikt

Onduidelijkheid langs beide kanten tijdens de topper tussen Club Brugge en Antwerp.

Ook de beelden konden geen uitsluitsel brengen of het winnende doelpunt van Hans Vanaken daadwerkelijk over de lijn ging. Tussen alle tweespalt in de catacomben van Jan Breydel, klonk het unisono over één zaak: waarom hebben we in godsnaam nog steeds geen doellijntechnologie in de Jupiler Pro League?