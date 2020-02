Vlaams moordenaarskoppel op de vlucht opgepakt in Roemeens dorpje

Een Vlaams moordenaarskoppel dat al lange tijd op de vlucht was, is afgelopen weekend gearresteerd in Roemenië. De man (64) en zijn echtgenote (43) maakten in 2006 tijdens een drugsdeal hun leverancier af met een kogel in het hoofd. Het gewapende duo werd met groot machtsvertoon ingerekend en wacht nu op de uitlevering naar ons land.

Het koppel stond internationaal geseind omdat ze tijdens een drugsdeal in 2006 een man koelbloedig zouden hebben vermoord. Interpol achterhaalde dat het koppel zich ophield in de buurt van het Roemeense dorpje Peciu Nou, dicht bij de stad Timisoara. Het koppel was gewapend, wist de politie. Dus brachten de Roemeense autoriteiten een indrukwekkende troepenmacht op de been. De Special Forces rukten uit, bijgestaan door een team agenten uit de Roemeense hoofdstad Boekarest.

Foto: StirileProTv

Het Vlaamse koppel werd aangetroffen in een mobilhome, in de tuin van een Roemeense vriend. Tijdens de inval nam de politie effectief ook wapens van het koppel in beslag. Volgens Roemeense media verklaarde de vriend, een gepensioneerde man, dat hij de Belgen zelf had uitgenodigd. Het koppel had hem verteld dat ze in het bewuste dorp wilden komen wonen en er zouden investeren in vastgoed. De man zegt dat hij niets van hun criminele leven afwist.

Het koppel werd zonder veel problemen in de boeien geslagen. Ze wachten nu op hun uitlevering naar ons land.