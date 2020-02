Rusland wil buitenlanders besmet met coronavirus het land uitzetten, Hongkong sluit bijna alle grensovergangen

Rusland heeft maandag aangekondigd dat het buitenlanders die besmet zijn met het coronavirus het land zal uitzetten, nadat het vorige week al zijn grens met China sloot. Hongkong heeft dan weer beslist om 10 van de 14 grensovergangen met China te sluiten.

De Russische premier Michail Misjoestin kondigde aan dat het coronavirus “is toegevoegd aan de lijst van bijzonder gevaarlijke ziekten”. “Zo kunnen we buitenlanders die besmet zijn uitzetten en bijzondere maatregelen nemen zoals het in isolatie of quarantaine plaatsen”, aldus de premier tijdens een op televisie uitgezonden regeringsbijeenkomst.

Vrijdag kondigde Rusland zijn eerste twee bevestigde gevallen van het coronavirus aan. Het ging om twee Chinese burgers, die in isolement werden geplaatst in twee verschillende ziekenhuizen. Volgens de Russische gezondheidsautoriteiten zijn er tot nog toe geen Russen besmet. Misjoestin verzekerde maandag dat de situatie onder controle is, en dat Rusland over “alle nodige medicamenten en beschermingsmiddelen” beschikt.

Vorige week sloot Rusland al zijn 4.250 kilometer lange grens met China, en werden verschillende treinverbindingen geschrapt. Ook kunnen Chinese toeristen niet meer zonder visum naar Rusland reizen, en worden visa voor Chinese arbeiders niet meer uitgereikt.

Hongkong sluit 10 van 14 grensovergangen

Hongkong gaat dan weer nog extra grensovergangen met China afsluiten, om zich beter te beschermen tegen het coronavirus. Dat heeft regeringsleidster Carrie Lam meegedeeld. Lam zei dat enkel de overgang naar Shenzen, de brug naar Zhuhai en Macau en een beperkt aantal vliegverbindingen met de Volksrepubliek open blijven. Aan die plaatsen kunnen gezondheidscontroles worden uitgevoerd. Alle verbindingen per trein en per veerboot werden gesloten.

Maandag waren in Hongkong ook meer dan duizend medewerkers van openbare ziekenhuizen in staking gegaan, om te eisen dat de grenzen met het Chinese vasteland worden afgesloten. Maar Lam zegt dat haar beslissing niet door hun stakingsactie beïnvloed werd. “Mensen die hun toevlucht tot extreme maatregelen willen nemen, komen nergens. We moeten kijken naar de algemene belangen van de inwoners. Ik kan dergelijke acties niet goedkeuren.”

Zowel de prodemocratische als de pro-Chinese parlementsleden hadden aangedrongen op een volledige sluiting van de grens met China.