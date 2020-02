Vrouw stak vier personen neer in Gent en wordt voorgeleid voor moordpoging: “Geen aanwijzingen van terrorisme”

Gent - De vrouw die zondagavond in de hand geschoten werd door de politie aan de Bevrijdingslaan in Gent, heeft in totaal vier personen neergestoken op drie verschillende plaatsen. Dat meldt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. De vrouw wordt voorgeleid voor poging moord, maar er zijn geen aanwijzingen dat ze een terroristisch motief had.

In Gent werd de Bevrijdingslaan zondagavond afgesloten na een schietincident. De politie schoot een vrouw, die twee mannen had aangevallen met een mes, in de hand. Uit het onderzoek bleek dat ze nog slachtoffers had gemaakt, zegt het parket. “Op drie verschillende locaties werden in totaal vier personen aangevallen met een mes. Het eerste slachtoffer, een 26-jarige man uit Lievegem, werd omstreeks 15.55 uur neergestoken in de Oranjeboomstraat in Mariakerke.” De man verkeerde zondagavond in levensgevaar.

“Omstreeks 16.05 uur werd een 37-jarige vrouw neergestoken in de Korte Rijakkerstraat in Mariakerke. Het slachtoffer raakte ernstig gewond maar verkeert niet in levensgevaar”, zegt het parket. Rond 16.15 uur werden uiteindelijk in de Bevrijdingslaan in Gent de twee passanten aangevallen met een mes. Het ging om twee mannen van 45 en 52 jaar oud. Eén van hen verkeerde zondagavond nog in levensgevaar.

Schot in de hand

De politie kon de vrouw ontwapenen met een schot in de hand. Het gaat om een 26-jarige vrouw uit Gent. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging en daarna werd ze overgebracht naar het politiecommissariaat voor verhoor. De vrouw werd gearresteerd en ze zal voorgeleid worden voor de onderzoeksrechter in Gent op verdenking van moordpoging. Het parket vraagt haar aanhouding.

De onderzoeksrechter, het parket en het labo voerden onderzoek uit op de drie locaties. Er werd een ballistisch expert en een wetsdokter aangesteld. “Zoals standaard voorzien is, wordt er ook een opsporingsonderzoek gevoerd naar het gebruik van het vuurwapen door de politie”, zegt het parket Oost-Vlaanderen. “Er zijn geen aanwijzingen dat de vrouw een terroristisch motief had.” Wat de vrouw bezielde, is nog niet duidelijk.